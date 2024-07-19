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Все трамваи и троллейбусы Казани с 22 июля станут бескондукторными
С понедельника, 22 июля, весь наземный общественный электротранспорт Казани станет бескондукторным. Переход на новую систему завершает трамвайный маршрут №7, по которому курсирует 21 машина, сообщает «Метроэлектротранс».
«Оплата за проезд в подвижных составах проводится пассажирами самостоятельно с использованием электронных устройств (валидаторов), расположенных на поручнях у дверей (карты) и на электронной кассе у водителя (наличные)», — подчеркнуто в телеграм-канале предприятия.
Если пассажир оплачивает поездку безналичным способом, он обязательно должен дождаться подтверждения платежа на экране валидатора (галочка).
В «Метроэлектротрансе» обратили внимание, что на линии усилят работу контрольно-ревизионного отдела. Поэтому пассажирам нужно заранее оплачивать поездку — в течение одной остановки после посадки в трамвай или троллейбус.
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