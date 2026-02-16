За неделю в Казани задержали больше полусотни пьяных водителей

За прошлую неделю в Казани автоинспекторы задержали 52 пьяных водителя. Такие данные приводит городская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, с 9 по 15 февраля в Казани произошло 2211 ДТП, в 17 из них получили травмы 22 человека.

Ранее «Татар информ» рассказывал, что пьяное вождение – одна из основных причин, по которым происходят аварии.

«Алкоголь притупляет реакцию, снижает контроль и искажает восприятие расстояния. Самое главное последствие – это не штраф или заключение. Из-за пары стаканов кто-то может не вернуться домой. Мы знаем много таких трагичных историй. Одна из них произошла в Казани: в семье родился ребенок, новоиспеченный отец отметил это и в тот же день погиб в аварии. Представьте себе: ребенок вырастет и будет знать, что папа умер в день его рождения», – сообщал начальник Управления ГИБДД МВД по республике Рустем Гарипов.