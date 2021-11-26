За неделю в 22 организациях РТ нашли нарушения постановления об обязательной вакцинации

В Татарстане продолжают проверять выполнение постановления об обязательной вакцинации от Covid-19, нарушения за неделю выявили на 22 предприятиях республики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За прошедшую неделю проверено 105 объектов, нарушения выявлены на 22», — отметила представитель республиканского Роспотребнадзора.

Доля нарушителей составляет 21% от общего числа проверенных. На всех работодателей составлены протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Всего по постановлению привили больше 714 тыс. сотрудников, вторую дозу получила 441 тыс. из них.

Ранее ИА «Татар-информ» подробно рассказывало, как в Татарстане проходят проверки постановления.