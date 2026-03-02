news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 марта 2026 12:19

За неделю на дорогах Татарстана в ДТП погибли пять человек

Читайте нас в
Телеграм
За неделю на дорогах Татарстана в ДТП погибли пять человек
Фото: Госавтоинспекция РТ

За неделю на дорогах Татарстана произошло 30 ДТП с пострадавшими. По информации республиканской Госавтоинспекции, с 23 февраля по 1 марта в результате аварий погибли пять человек.

Напомним, что в республике фиксируется рост числа погибших. Половина погибает в столкновениях, еще половина – при выезде на встречку.

В результате ДТП в прошлом году погибли 15 детей, 13 из них были пассажирами. В девяти случаях дети погибли по вине водителей.

Ранее министр внутренних дел Татарстана Дамир Сатретдинов сообщил, что на федеральном уровне направлено предложение об ужесточении ответственности за грубые нарушения ПДД, в том числе за пьяное вождение, при наличии в автомобиле несовершеннолетнего пассажира.

#гаи
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Врио Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи

Врио Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи

1 марта 2026
«Благо – не накопленное, а отданное»: как в Казани прошел «Бизнес-ифтар»

«Благо – не накопленное, а отданное»: как в Казани прошел «Бизнес-ифтар»

1 марта 2026