За неделю льготным школьным питанием воспользовались 489 детей мобилизованных казанцев

В столице Татарстана началась активная работа по социальной поддержке семей мобилизованных казанцев. В частности, возможностью бесплатного горячего питания в школах за прошедшую неделю воспользовались 489 детей из таких семей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Докладчица отметила, что все структурные подразделения социального блока администрации Казани включились в активную работу по поддержке семей мобилизованных горожан.

Отдельно чиновница остановилась на мерах, реализуемых в образовательных учреждениях. Здесь с 10 октября заработал механизм предоставления бесплатного двухразового горячего питания школьникам из семей мобилизованных.

«Льгота будет действовать до конца учебного года. Ей уже воспользовались 489 детей. Продолжается прием соответствующих заявлений от родителей и законных представителей обучающихся на имя директоров», — рассказала Сагитова.

Кроме того, с 1 ноября дети мобилизованных горожан будут освобождены от абонентской платы и платы за питание в дошкольных учреждениях. Для этого нужно обратиться в детский сад с заявлением на имя заведующего. «На сегодня подали такие заявления 285 родителей и законных представителей», — поделилась данными докладчица.

Помимо этого, с 8 октября в районных администрациях Казани начали выдавать карту «Батыр». Получить ее может каждый ребенок мобилизованного гражданина в возрасте до 18 лет, чтобы неограниченно посещать досуговые и спортивные учреждения (в список входит 40 культурных учреждений столицы РТ). На сегодня таких карт выдано 650 штук.

Семьям мобилизованных казанцев также предоставляют бесплатные путевки в муниципальных лагерях, где организуют осенние смены для детей от 7 до 17 лет. На сегодняшний день за такими путевками обратились уже 15 семей.

«Семьи мобилизованных также могут получить бесплатную психологическую помощь при обращении по телефону доверия. Количество тематических звонков по мобилизации составило порядка 40 обращений. Также продолжает работу горячая линия „Доброй Казани“, она уже приняла 614 обращений, из которых отработаны 584», — заключила Гузель Сагитова.

Докладчицу дополнил мэр Казани Ильсур Метшин, который отметил важность индивидуальной работы с семьями мобилизованных горожан.

«Ни одна семья не останется один на один ни с одной проблемой. Будем узнавать о проблемах каждой семьи и в режиме реального времени находить решения», — резюмировал глава города.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября. Позднее Президент РТ Рустам Минниханов поручил руководителям муниципалитетов уделить особое внимание вопросам поддержки семей военнослужащих и мобилизованных.