За неделю количество случаев Covid-19 в Татарстане увеличилось на 28%

В Татарстане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом Covid-19. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

«Количество случаев заболевания за неделю увеличилось на 28%, в предыдущую неделю рост был 38%», — отметила главный санитарный врач республики.

За неделю, согласно официальным данным, заболевают больше 800 жителей республики.

«Пока говорить о прогнозах, когда же начнется снижение, не приходится», — подчеркнула собеседница агентства.

Марина Патяшина уверена, что введение ограничительных мер — QR-кодов и обязательной вакцинации — положительно повлияет на снижение заболеваемости. В результате к 2022 году данные о числе заболевших уже не будут пугать.