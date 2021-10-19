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Ру Тат
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19 октября 2021  12:45
Эвелина Киселёва

За неделю количество случаев Covid-19 в Татарстане увеличилось на 28%

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В Татарстане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом Covid-19. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

«Количество случаев заболевания за неделю увеличилось на 28%, в предыдущую неделю рост был 38%», — отметила главный санитарный врач республики.

За неделю, согласно официальным данным, заболевают больше 800 жителей республики.

«Пока говорить о прогнозах, когда же начнется снижение, не приходится», — подчеркнула собеседница агентства.

Марина Патяшина уверена, что введение ограничительных мер — QR-кодов и обязательной вакцинации — положительно повлияет на снижение заболеваемости. В результате к 2022 году данные о числе заболевших уже не будут пугать. 

#Коронавирус #ограничительные меры #вакцинация
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