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Общество 2 сентября 2024 14:42

За неделю из трамваев и троллебйусов в Казани высадили 601 безбилетника

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За неделю в Казани провели проверки 1436 единиц городского электрического транспорта и 66 056 пассажиров. В результате из-за отказа оплатить проезд салон покинул 601 человек, или 0,9%, сообщает в своем телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

Еще 8587 пассажирам были сделаны замечания, после чего они купили билеты.

На предприятии напомнили, что пассажир должен оплатить проезд при входе в салон трамвая или троллейбуса или в течение одной остановки. Прикладывая проездной, важно дождаться галочки, подтверждающей списание средств. Если же поездка не будет оплачена, контролер имеет право высадить «зайца» из салона транспорта.

«Все средства от оплаты проезда идут на финансирование общественного транспорта. Благодаря оплаченным поездкам мы можем развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав и совершенствовать пассажирские сервисы», — сообщили в «Метроэлектротрансе».

Напомним, что с 22 июля весь наземный электротранспорт в Казани работает по бескондукторной системе.

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#Метроэлектротранс #оплата проезда
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