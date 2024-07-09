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За название для нового детского парка в Казани проголосовали более 4 тыс. человек
В Казани продолжается голосование за название для нового детского парка. Участие в нем приняли уже более 4,1 тысячи пользователей, сообщили в мэрии столицы РТ.
Общественное пространство появится на набережной Казанки и станет самым крупным на всей территории республики.
Пользователи могут выбрать один из пяти вариантов названия парка: «Су баласы/ Дети воды», «Юл(а)», «Елмай», «Уен/ Игра» и «Айда парк/Ай-Да парк!». Предложенные варианты представлены самими горожанами.
Проголосовать можно по ссылке.
Планируется, что строительство детского парка завершится ко Дню города и республики.
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