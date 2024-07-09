За название для нового детского парка в Казани проголосовали более 4 тыс. человек

В Казани продолжается голосование за название для нового детского парка. Участие в нем приняли уже более 4,1 тысячи пользователей, сообщили в мэрии столицы РТ.

Общественное пространство появится на набережной Казанки и станет самым крупным на всей территории республики.

Пользователи могут выбрать один из пяти вариантов названия парка: «Су баласы/ Дети воды», «Юл(а)», «Елмай», «Уен/ Игра» и «Айда парк/Ай-Да парк!». Предложенные варианты представлены самими горожанами.

Проголосовать можно по ссылке.

Планируется, что строительство детского парка завершится ко Дню города и республики.