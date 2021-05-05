За нарушение пожарной безопасности с начала года жителей РТ оштрафовали на полмиллиона

За этот год сотрудники ГУ МЧС России по РТ возбудили 281 административное дело на нарушителей пожарной безопасности. По большей части дел выписали штрафы на общую сумму 534 тыс. рублей. Об этом на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ Сергей Сергеев.

С 12 апреля в республике произошло более 700 ландшафтных пожаров, что на 60% больше, чем за тот же период в прошлом году. На них погибли трое людей. Больше всего таких пожаров зарегистрировано в Набережных Челнах, Казани, в Тукаевском, Нижнекамском и Альметьевском районах.

«Данные пожары вызваны в первую очередь несвоевременной уборкой территорий населенных пунктов от сухой травы и мусора. Сегодня горит прошлогодняя трава, которая не была своевременно скошена и убрана», – отметил Сергеев.

Требования по уборке сухой травы, мусора, по разведению костров и сжигания мусора установлены в каждом муниципальном районе республики. Однако, по словам Сергеева, не во всех районах их соблюдение контролируется должным образом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году в Татарстане на 18% выросло количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.