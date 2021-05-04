В этом году в Татарстане на 18% выросло количество пожаров

С начала года в Татарстане произошло более двух тысяч пожаров, что на 18% больше, чем за такой же период в прошлом году. Больше всего пожаров было в Тюлячинском, Алькеевском, Мамадышском, Муслюмовском, Новошешминском и Черемшанском районах республики, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В пожарах в этом году погибли 77 человек, что на 71% больше, чем за аналогичных период в 2020 году.

С 26 апреля по 16 мая в республике действует особый противопожарный режим. В этот период нельзя разводить костры, жечь сухую траву и мусор. Штрафы за нарушение противопожарного режима увеличиваются от двух до двух с половиной раз.

Завтра в Кабинете Министров РТ пройдет внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ под руководством премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина, на котором представители различных ведомств обсудят ситуацию с увеличением числа пожаров.