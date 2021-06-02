За мошенничество на 60 млн казанского бизнесмена отправили в колонию

Сегодня Московский районный суд Казани вынес приговор бизнесмену Андрею Кириллову. Мужчину признали виновным в мошенничестве на 60 млн рублей и назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет 5 месяцев.

Фото: Алина Файзрахманова

В зале суда Кириллов вел себя спокойно, от камер не скрывался. В своем последнем слове подсудимый извинился перед потерпевшими, заявил, что никого обманывать не хотел и не исполнил свои обязательства только потому, что его задержали и он не смог продолжить вести бизнес.

Адвокат подсудимого Физули Балафендиев не согласился с квалификацией поступков своего подзащитного, по его мнению, дело носит не уголовный, а гражданско-правовой характер.

Как удалось установить следствию, в 2018 году Кириллов решил заняться продажей автомобилей и недвижимости, которые якобы были конфискованы в счет уплаты долгов. Большинство из 52 эпизодов дела связаны с договорами на продажу иномарок по цене намного ниже рыночной.

«Поставляемые им автомобили он находил через различные источники в интернете. Автомобили либо были арестованы, либо находились в обременении у банков, либо были неправильно задекларированы при ввозе из-за границы, либо продавались с торгов или с большой скидкой», – зачитала сегодня показания Кириллова судья.

Покупателей Кириллов искал через знакомых. Узнав, кто хочет в ближайшее время приобрести автомобиль, бизнесмен связывался с потенциальным покупателем через мессенджеры и предлагал свою помощь. Мужчина высылал список машин, с покупкой которых он якобы мог помочь. Кириллов предлагал покупателям машины по цене в два раза меньше их рыночной стоимости. Однако для такой покупки было необходимо заплатить аванс – чтобы выкупить автомобиль на торгах – так объяснял бизнесмен.

Покупатели, надеясь сэкономить неплохие деньги и купить иномарки по низкой цене, передавали Кириллову аванс. Его размер зависел от стоимости автомобиля: от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. Чтобы убедить покупателей в серьезности своих намерений, бизнесмен заключал с ними авансовые соглашения, согласно которым обязывался предоставить автомобиль в течение двух месяцев с момента получения денег.

Однако, как установил суд, Кириллов не собирался выполнять взятые на себя обязательства. Покупатели ждали обещанные автомобили месяцами, но Кириллов сначала придумывал оправдания, почему поставка машины задерживается, а потом вовсе переставал выходить на связь.

Почти за два года мужчине удалось обмануть десятки покупателей – уголовное дело насчитывает 52 эпизода, общую сумму ущерба по делу следствие оценило в 60 млн рублей.

Сегодня суд признал вину Кириллова полностью доказанной. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у Кириллова двоих маленьких детей, а также неоднократные перечисления в благотворительные фонды, которые делал мужчина. Кириллова приговорили к 5 годам 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.

Кроме того, на момент задержания у Кириллова уже имелась не погашенная условная судимость. Ранее Кировский районный суд признал мужчину виновным в мошенничестве на 800 тыс. рублей. Тогда мужчина полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Суд приговорил Кириллова к трем годам условно.

Общий срок заключения Кириллова с учетом двух приговоров составит 5 лет и 5 месяцев в колонии общего режима.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани обвиняемый в мошенничестве на 60 млн рублей выступил в суде с последним словом.