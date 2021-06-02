В Казани обвиняемый в мошенничестве на 60 млн рублей выступил в суде с последним словом

Сегодня в Московском районном суде Казани последнее слово сказал Андрей Кириллов, которого обвиняют в мошенничестве на почти 60 млн рублей. Он занимался продажей и перепродажей различной техники, автомобилей, квартир и земельных участков. Однако свои обязательства перед клиентами не выполнил и, как утверждает следствие, получив деньги, присвоил их.

«И технику предоставлял, и автомобили, и деньги возвращал. Никуда не скрывался. У меня семья, дети. Прошу отнестись снисходительно. Приношу извинения всем потерпевшим, что так вышло. Не было умысла кого-то обманывать», — заявил на сегодняшнем заседании Кириллов.

Адвокат подсудимого Физули Балафендиев заявил, что дело носит гражданско-правовой характер. По его словам, когда Кириллова задержали по заявлению одного из недовольных клиентов, у него уже имелся условный срок. Ранее мужчину осудили за мошенничество на 800 тыс. рублей. Тогда Кириллов признал вину и возместил причиненный ущерб. Суд назначил ему три года условно.

«Он долгое время работал на этом рынке. Естественно, как только его арестовали, он не смог продолжать выполнять свои обязательства. С этого и началось. Пошли заявления. Он со всеми клиентами оформлял отношения юридически. До последнего со всеми был на связи. Если бы изначально хотел кого-то обмануть, разве стал бы подписывать эти соглашения?» — прокомментировал свою позицию Балафендиев.

Напомним, что по версии следствия, в 2018 году Кириллов решил заняться продажей и перепродажей техники, автомобилей, квартир и земельных участков. Клиентов мужчина искал через своих знакомых. Он обещал продать им дорогие иномарки или другю технику по цене ниже рыночной. Однако свои обязательства не выполнил, а деньги присвоил.

Уголовное дело насчитывает свыше 40 эпизодов, ущерб следствие оценило в 60 млн рублей. Какое решение примет суд, станет известно уже сегодня.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани судят бизнесмена, который обещал клиентам продать автомобили за полцены, но не выполнил обязательства, а деньги присвоил себе.