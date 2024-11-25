За минувшую неделю в Казани родилось более 400 малышей: называем топ имен

За период с 18 по 24 ноября в столице Татарстана родился 431 ребенок: 219 мальчиков и 212 девочек. Самый легкий малыш весил 1,2 кг, а самый крупный – 5,4 кг, сообщает пресс-служба мэрии Казани

В топ популярных имен для новорожденных вошли Эмир, Амир, Марк, Егор, Макар, Миран, Карим, Лев, Булат, Амин, Камиль, Валерия, Марьям, Дарья, София, Саида, Эмилия, Мария, Ева, Дина.

Также на прошлой неделе в городе вступили в официальный брак 174 пары.

Ранее «Татар-информ» писал, что Казань за полгода улучшила показатели по рождаемости. Так, на начало 2024 года в столице РТ зарегистрировано 1 318 604 жителя. В целом с января по сентябрь текущего года в городе родилось 14,4 тыс. человек. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Как уточнил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров, в рейтинге городов-миллионников Казань на втором месте по естественному приросту населения на тысячу жителей.