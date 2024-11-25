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Казань за полгода улучшила показатели по рождаемости
Численность населения Казани на начало 2024 года составляла 1 318 604 жителя. Такие данные на деловом понедельнике привел замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров. За 9 месяцев, по данным ЗАГС, в городе родилось 14,4 тыс. человек – на 0,4% выше, чем за соответствующий период прошлого года.
«В рейтинге городов-миллионников Казань на втором месте по естественному приросту населения на тысячу жителей», - уточнил он.
Шакиров также отметил, что по всем показателям социально-экономическое положение Казани оценивается как стабильное.
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