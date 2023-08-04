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Продажи легковых авто в России за месяц выросли почти втрое
В июле спрос на легковые автомобили вырос в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом. В общей сложности, в России за 30 дней продано 95,7 тыс. новых машин, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».
В течение последних семи месяцев россияне купили 497,2 тыс. новых легковых автомобилей, что также на 28,2% превосходит объем продаж за аналогичный период 2022 года.
Чаще всего предпочтение отдавалось машинам «Автоваз». С января по июль этого года продажи автостроительной компании выросли на 94%. Также за последний месяц в 2,6 раза увеличились продажи автомобилей Lada. Россияне приобрели 27,4 тыс.машин этого бренда.
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости делать упор на отечественного производителя. Для этого он распорядился прекратить госзакупки иностранных машин для чиновников и призвал их пересеть на российские автомобили.
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