Продажи легковых авто в России за месяц выросли почти втрое

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В июле спрос на легковые автомобили вырос в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом. В общей сложности, в России за 30 дней продано 95,7 тыс. новых машин, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

В течение последних семи месяцев россияне купили 497,2 тыс. новых легковых автомобилей, что также на 28,2% превосходит объем продаж за аналогичный период 2022 года.

Чаще всего предпочтение отдавалось машинам «Автоваз». С января по июль этого года продажи автостроительной компании выросли на 94%. Также за последний месяц в 2,6 раза увеличились продажи автомобилей Lada. Россияне приобрели 27,4 тыс.машин этого бренда.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости делать упор на отечественного производителя. Для этого он распорядился прекратить госзакупки иностранных машин для чиновников и призвал их пересеть на российские автомобили.