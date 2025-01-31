За месяц число заболевших гриппом среди татарстанцев с ОРВИ выросло на 21%

Татарстанцы начали чаще болеть гриппом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За прошедшую неделю зарегистрировано 11 532 случая гриппа и ОРВИ, это на уровне прошлой недели. Ниже аналогичного периода прошлого года на 27% и ниже эпидпорога на 38%», – отметила санитарный врач.

При этом доля гриппа в структуре ОРВИ растет, на сегодня она составляет 26%, неделю назад она была на уровне 20%. А в последнюю неделю прошлого года доля гриппа была всего 5%.

Любовь Авдонина добавила, что сейчас в основном распространяется так называемый свиной грипп – А(Н1N1).