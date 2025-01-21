В Татарстане заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на четверть

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Татарстане выросла, но остается ниже, чем в прошлом году на 33%. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«За третью неделю этого года в республике суммарно зарегистрировано 11 286 случаев гриппа и ОРВИ, что выше предыдущей недели на 23%. Прирост заболеваемости объясняется тем, что в первые две недели января заболеваемость была на низком уровне по причине редкого обращения заболевших за медицинской помощью из-за новогодних праздников и каникул», – объяснили в ведомстве.

Если сравнить заболеваемость прошедшей недели с последней неделей декабря прошлого года, то она ниже на 30%. Также заболеваемость ниже эпидпорога на 43%.

«Вместе с тем, доля гриппа в структуре заболеваемости увеличивается и составляет за последнюю неделю 20%. С начала эпидсезона зарегистрировано 721 вирус гриппа. В основном преобладает вирус гриппа А(Н1N1)/09, который известен, как свиной грипп», – добавили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора.

Среди других вирусов татарстанцы чаще всего болеют сезонным коронавирусом и РС-вирусом.

Санитарные врачи напомнили, что необходимо соблюдать меры профилактики, в том числе использовать маски в общественных местах, соблюдать личную гигиену. При первых симптомах заболевания необходимо остаться дома и обратиться за медицинской помощью.