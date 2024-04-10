За март куриные яйца в России подешевели на 2,3%

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В марте 2024 года куриные яйца в России подешевели на 2,3%. Об этом сообщается на сайте Росстата.

«В марте 2024 года по сравнению с февралем 2024 года индекс потребительских цен составил 100,39%, по сравнению с декабрем 2023 года — 101,95% (в марте 2023 года — 100,37%, по сравнению с декабрем 2022 года — 101,67%)», — сказано в документах.

Среди продуктов, у которых за март снизилась стоимость, — крупа гречневая (-1,5%), кальмары мороженые (-0,7%), консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, творожок детский, пшено (-0,5%), жевательная резинка (-0,4%), свинина (кроме бескостного мяса) (-0,3%), куриное мясо, кофе, чай черный пакетированный (-0,2%).

При этом на отдельные виды плодоовощной продукции цены выросли: свекла столовая (+7,6%), морковь (+4,4%), помидоры (+4,3%), капуста белокочанная (+3,9%), виноград (+2,6%), зелень свежая (+2,5%). Подешевели огурцы (-21,7%), лимоны (-4,4%), апельсины (-3,4%), бананы (-0,8%), картофель и груши (-0,3%).

17 января сообщалось, что в России впервые более чем за полгода подешевели куриные яйца.