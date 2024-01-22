На трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани появится еще 14 многофункциональных зон

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На трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани действуют 18 многофункциональных зон. Всего на этой дороге запроектировано 32 МФЗ. Об этом рассказал заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов «Автодора» Константин Макиев, сообщает пресс-служба госкомпании.

«Многофункциональные зоны будут расположены в среднем через каждые 50 км. Работа по созданию оставшихся МФЗ продолжается», – заявил Макиев во время дискуссии «Комфортный и безопасный автотуризм – условия для развития» на выставке-форуме «Россия».

Он отметил, что инфраструктура создается под запросы водителей, а для бизнеса предлагаются типовые решения с площадками отдыха, где предприниматели могут разместить свои объекты.

«У автотуристов должна быть возможность делать удобные и безопасные остановки на отдых в пути, а в случае дальних поездок – и переночевать в комфортных местах размещения – мотелях, гостиницах или кемпингах. Важно предусмотреть возможность получить не только фаст-фуд, но и полноценное горячее питание в пути, а также все необходимые удобства для семей с детьми», – подчеркнул спикер.

Строительство М12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень ведется по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.