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На трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани появится еще 14 многофункциональных зон
На трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани действуют 18 многофункциональных зон. Всего на этой дороге запроектировано 32 МФЗ. Об этом рассказал заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов «Автодора» Константин Макиев, сообщает пресс-служба госкомпании.
«Многофункциональные зоны будут расположены в среднем через каждые 50 км. Работа по созданию оставшихся МФЗ продолжается», – заявил Макиев во время дискуссии «Комфортный и безопасный автотуризм – условия для развития» на выставке-форуме «Россия».
Он отметил, что инфраструктура создается под запросы водителей, а для бизнеса предлагаются типовые решения с площадками отдыха, где предприниматели могут разместить свои объекты.
«У автотуристов должна быть возможность делать удобные и безопасные остановки на отдых в пути, а в случае дальних поездок – и переночевать в комфортных местах размещения – мотелях, гостиницах или кемпингах. Важно предусмотреть возможность получить не только фаст-фуд, но и полноценное горячее питание в пути, а также все необходимые удобства для семей с детьми», – подчеркнул спикер.
Строительство М12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень ведется по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.
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