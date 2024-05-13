За майские праздники остров-град Свияжск посетили 165 тыс. туристов

В 28 апреля по 12 мая, в том числе в майские праздники, музей-заповедник «Остров-град Свияжск» посетили 165 тыс. туристов. Об этом «Татар-информу» рассказала начальник пресс-службы музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Юлия Нуреева.

Самой посещаемой датой стало 30 апреля. В этот день остров принял 28 тыс. гостей, днем ранее — более 24 тыс. человек. Наименее популярной датой стало 12 мая — вчера в Свияжске побывали 5719 туристов.

«Гостей встречали экскурсиями по Свияжску, водили по постоянным и временным выставкам, желающие могли посетить показательные мастер-классы в „Доме стекла“, детские программы, активности на „Ленивом торжке“. И, конечно, для всех всегда доступны потрясающие свияжские виды и возможность проникнуться особенной островной атмосферой», — поделилась собеседница агентства.

Кроме того, за майские праздники к берегам Свияжска причалило 18 теплоходов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань с 28 апреля по 1 мая посетили более 90 тысяч человек.