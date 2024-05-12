За майские праздники к берегам Свияжска причалило 18 теплоходов

К берегам острова Свияжска за майские праздники причалило 18 теплоходов. Первый судозаход состоялся 27 апреля. Всего в новом сезоне запланировано 464 круизных судозахода. Об этом «Татар-информу» рассказала начальник пресс-службы музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Юлия Нуреева.

В прошлом году было осуществлено порядка 300 судозаходов. В этом году ожидается повышение притока туристов. Так, планируется, что остров примет около 2 млн гостей, тогда как в 2023-м было на 200 тысяч меньше.

Время стоянки в Свияжске занимает от 3 часов. Для туристов подготовлена насыщенная экскурсионная программа, в том числе и для детей. Так, с 6 по 9 мая в Центре детского досуга «Сказка» работала мульти-площадка «Великой Победе посвящается». Участники в возрасте от 6 лет могли принять участие в различных тематических мероприятиях, посетить мини-выставку «Лица войны», квест-игру «О чем поют, когда война», мастер-класс «Письмо-треугольник» и многое другое.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за майские праздники Елабуга приняла 25 теплоходов и свыше 3,6 тыс. туристов.