За лосем за сломанной ногой в лесу Татарстана будут наблюдать специалисты охотхозяйства

За лосем со сломанной ногой, которого нашли среди жилых домов в Набережных Челнах, будут наблюдать сотрудники охотхозяйства. Животное выпустили в лес после оказания ветеринарной помощи, сообщили «Татар-информу» в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«Лося вывезли в охотугодье района, ветеринары оказали помощь, за ним будут наблюдать», — отметили в пресс-службе ведомства.

Скорее всего, лось получил травму из-за того, что попал под машину, предположили в комитете.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что раненого лося заметили жители жилого комплекса Замелекесье в Набережных Челнах. На место выехали сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам и специалист Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ. Лося отвезли в лес и выпустили в естественную среду обитания.