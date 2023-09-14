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За лосем за сломанной ногой в лесу Татарстана будут наблюдать специалисты охотхозяйства
За лосем со сломанной ногой, которого нашли среди жилых домов в Набережных Челнах, будут наблюдать сотрудники охотхозяйства. Животное выпустили в лес после оказания ветеринарной помощи, сообщили «Татар-информу» в Госкомитете РТ по биоресурсам.
«Лося вывезли в охотугодье района, ветеринары оказали помощь, за ним будут наблюдать», — отметили в пресс-службе ведомства.
Скорее всего, лось получил травму из-за того, что попал под машину, предположили в комитете.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что раненого лося заметили жители жилого комплекса Замелекесье в Набережных Челнах. На место выехали сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам и специалист Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ. Лося отвезли в лес и выпустили в естественную среду обитания.
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