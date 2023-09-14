Лося с переломанной ногой выпустили в лес около Набережных Челнов

Фото: t.me/vkazani/

Раненого лося, которого заметили жители жилого комплекса Замелекесье в Набережных Челнах, выпустили в лес. Подробности происшествия «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Сотрудниками Госкомитета РТ по биоресурсам совместно со специалистом Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ был осуществлен выезд на место. Его (лося — прим. Т-и) отвезли в лес и выпустили в естественную среду обитания», — сообщили в пресс-службе.

На видео, сделанном очевидцами и опубликованном в социальных сетях, видно, что у животного сломана задняя нога.

Фото: t.me/vkazani/

«Если вы встретили дикое животное в городе, то ни в коем случае не стоит к нему подходить, а также следует воздержаться от подкармливания и совместной фотосессии. Нужно спокойно, без резких движений, отойти в любое безопасное место. Это может быть забор, подъезд, дом. Не стоит провоцировать зверя — кричать или проявлять агрессию. Это может только навредить. Дикие животные инстинктивно боятся людей и нападают на них, только если чувствуют угрозу», — подчеркнули в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

Какая ветеринарная помощь была оказана животному и выживет ли оно в природной среде, в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам не ответили.

Ранее водителям и грибникам Татарстана напомнили об осторожности в период гона лосей, о чем сообщал «Татар-информ».