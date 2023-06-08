«За каждым самолетом история»: в Казани открылась выставка «Небо Родины»

В казанском историческом парке «Россия — моя история» открылась мультимедийная выставка «Небо Родины», где рассказываются истории 52 летчиков — героев времен Великой Отечественной войны, которые были посмертно удостоены наград.

«Отрадно, что благодаря каждодневному труду поисковиков у нас есть отличная возможность углубиться в истории подвигов тех героев, которым посвящена выставка. Думаю, такие выставки — это хорошая возможность для молодежи погрузиться в историю страны и понять, какую огромную цену отдали в ужасные годы Великой Отечественной войны», — отметила заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Экспозиция поделена на пять блоков: авиация ленд-лиза, бомбардировщики, истребители, морская авиация и штурмовики. Каждый из них посвящен определенным типам самолетов и пилотам, летавшим на них.

Выставка «Небо Родины» открывается в разных регионах России, но в каждом стараются добавить какую-нибудь местную изюминку. В Казани дополнением стали экспонаты проекта «Крылья Татарстана». Посередине зала разместили обломки самолета Пе-2, собранные во время поисковых экспедиций на местах крушения.

«Мы выставляем здесь те экспонаты, которые используются в проекте “Крылья Татарстана”. Мы уже с 2016 года проводим поисковые экспедиции на места крушения самолетов Пе-2 и Пе-3. Именно в Казани произведено подавляющее большинство машин этих моделей в годы войны», — пояснил руководитель проекта, управляющий делами региональной общественной молодежной организации «Объединение „Отечество”» Республики Татарстан Илья Прокофьев.

Посетители могут увидеть восстановленное кресло пилота, пулемет, заднюю стойку и многие другие части самолета, найденные в результате поисковых экспедиций.

«За каждым самолетом стоят люди и истории. Среди них те, кто его конструировал, собирал, поднимал в воздух и сражался на нем, а также поисковики», — добавил Прокофьев.

Вместе с открытием выставки был презентован 11-й том книги «Имена из солдатских медальонов», куда вошло более 2 тыс. имен пропавших в годы Великой Отечественной войны бойцов, останки которых были найдены поисковиками.

«За годы издания книг уже были озвучены имена свыше 23 тыс. пропавших бойцов. Благодаря изданию люди узнавали судьбу своих родственников. Сегодня мы презентуем уже 11-й том. Он включает в себя более 2 тыс. имен, из которых порядка 50 — это уроженцы Татарстана», — рассказал научный сотрудник Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ Рафик Салахиев.

Ранее сегодня в Казани был дан старт всероссийской конференции «Имена из солдатских медальонов», о чем сообщал «Татар-информ».