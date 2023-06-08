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В Казани стартовала всероссийская конференция «Имена из солдатских медальонов»
В казанском парке Победы прошел торжественный митинг, где почтили память советских воинов, погибших во время великой Отечественной войны, а также дали старт Всероссийской конференции «Имена из солдатских медальонов». Ее участники обсудят современные методы поисковой работы, своим опытом поделятся известные эксперты.
«Как и двадцать лет назад, мы начинаем конференцию „Имена из солдатских медальонов“, отдавая дань памяти воинам, которые отдали для защиты Отечества свои жизни. Министерство обороны и общественные организации делают одно большое дело. Нам уже удалось установить имена 2 млн пропавших без вести солдат, которые теперь захоронены с воинскими почестями», — заявил заместитель директора Департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.
Программа конференции включает круглые столы и мастер-классы, где будет обсуждаться идентификация останков солдат по ДНК, работа со смертными медальонами, а также захоронение погибших воинов на их малой родине. Должны состояться выступления ведущих специалистов в области военно-мемориальной работы.
«Надеюсь, что все вы будете чувствовать себя как дома и вам понравится наша конференция. Самый важный момент для поисковиков — это вручение медальонов, которые мы находим в экспедициях, родственникам воинов. Поисковики — это те люди, которые видят в лесу всю трагедию, которая была в нашей стране в годы Великой Отечественной войны», — обратился к участникам конференции председатель Совета «Объединение „Отечество“» Республики Татарстан Александр Коноплев.
Митинг начался с исполнения гимнов России и Татарстана и с минуты молчания в память о погибших воинах. После этого были вручены родственникам два найденных поисковиками медальона солдат — уроженцев Татарской АССР. Завершилась церемония возложением цветов к Вечному огню.
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