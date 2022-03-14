За казанским торговым центром XL началось строительство детсада на 220 мест

В Ново-Савиновском районе Казани за торговым центром XL начато строительство детского сада, рассчитанного на 220 мест. Об этом сегодня на деловом понедельнике в исполкоме города сообщил глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Фанис Нурмухаметов.

Докладчик также сообщил, что в планах текущего года присутствует капитальный ремонт одного детского сада. В этом году впервые будут проведены работы по замене теневых навесов в пяти детских садах. В 2021 году в районах был проведен капремонт двух детских дошкольных учреждений.

Кроме того, Нурмухаметов напомнил, что в начале февраля в Ново-Савиновском районе Казани открылся первый детский сад с группой для слабослышащих детей.