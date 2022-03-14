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Наука и образование
14 марта 2022  15:07

За казанским торговым центром XL началось строительство детсада на 220 мест

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В Ново-Савиновском районе Казани за торговым центром XL начато строительство детского сада, рассчитанного на 220 мест. Об этом сегодня на деловом понедельнике в исполкоме города сообщил глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Фанис Нурмухаметов.

Докладчик также сообщил, что в планах текущего года присутствует капитальный ремонт одного детского сада. В этом году впервые будут проведены работы по замене теневых навесов в пяти детских садах. В 2021 году в районах был проведен капремонт двух детских дошкольных учреждений. 

Кроме того, Нурмухаметов напомнил, что в начале февраля в Ново-Савиновском районе Казани открылся первый детский сад с группой для слабослышащих детей.

#строительство детсадов #детсады #капремонт
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