В Казани открыт набор в первый детский сад с группой для слабослышащих детей

В Ново-Савиновском районе Казани открылся первый детский сад с группой для слабослышащих детей. В общей сложности в учреждении будет 12 групп воспитанников, из которых половина — для детей до трех лет, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В настоящее время детсад заполнен на 85%, и набор воспитанников еще продолжается. При этом самыми востребованными оказались ясельные группы, они почти полностью сформированы, рассказала заведующая Наталья Бабашкина. Сейчас воспитанники проходят адаптацию в небольших группах по четыре-пять человек.

Площадь нового здания, расположившегося в доме 88а по улице Чистопольская, составляет 3975 квадратных метров. Для воспитанников здесь есть игровые комнаты, музыкальный и физкультурный классы.

«Пока только в нашем садике есть группа для детей, перенесших кохлеарную имплантацию, — отметила заведующая детским садом. — Таким детям необходима специальная развивающая среда, обучение с педагогом-дефектологом и логопедом, так как у них часто бывают проблемы с речевым аппаратом. Такие малыши не могут воспитываться в обычных группах».

В занятиях с такими малышами задействованы специальные игровые карты, используется игровая методика обучения. Планируется, что в каждой такой группе будет по восемь-девять детей.

Спортивные занятия строятся по авторской программе инструктора по физической культуре Юрия Макарова. Благодаря «Веселому мячу» дети проходят общую физическую подготовку и обучаются различным играм. Также в воспитательную программу включены экологические занятия, и с помощью игрушечных моделей контейнерных площадок, зеленых насаждений и кукол дети обучатся сортировке мусора и правильному уходу за растениями.

В общей сложности детские сады Казани в настоящее время посещают около 76 тыс. детей.