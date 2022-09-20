За изнасилование и избиение падчериц и дочери житель РТ получил 18 лет «строгача»

В Татарстане вынесен приговор 44-летнему жителю поселка Осиново. Мужчина признан виновным сразу по нескольким тяжким статьям – «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», «Действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей не достигшей 14- летнего возраста», «Истязание», «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего», «Иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения», «Уничтожение официальных документов» и «Уничтожение, повреждение чужого имущества». Об этом «Татар-информу» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, с мая 2012 года по май 2020 года мужчина систематически избивал и насиловал двух несовершеннолетних падчериц и родную дочь. Кроме того, он уничтожил документы и телефон падчериц.

Свою вину мужчина не признал. Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане под стражу заключили 43-летнего жителя села Осиново. Начиная с 2012 года, мужчина систематически насиловал и избивал падчерицу.

