Заключили под стражу татарстанца, который восемь лет избивал пятерых детей

В Татарстане 43-летнего жителя села Осиново обвиняют в истязании и надругательстве над детьми, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Следствие полагает, что с 2012 по 2020 годы мужчина неоднократно насиловал и избивал падчерицу 1998 года рождения. Кроме того, он уничтожил ее личные документы, свидетельство о рождении дочери и разбил два ее телефона.

Кроме того, в этот же период он избивал и совершал действия сексуального характера в отношении еще одной падчерицы 2000 года рождения и дочери 2004 года рождения. Он также истязал свою малолетнюю дочь, сына и гражданскую супругу.

На него возбудили уголовное дело за изнасилование, истязание, насильственные действия сексуального характера, уничтожение документов и повреждение чужого имущества. Свою вину мужчина не признал, его заключили под стражу. Уголовное дело направили в Зеленодольский городской суд для дальнейшего рассмотрения.