За I квартал объем средств граждан в банках Татарстана сократился почти на 0,7%

За I квартал 2023 года объем средств, которые граждане хранят в банках Татарстана, уменьшился почти на 0,7% — с 785,2 млрд рублей до 779,9 млрд. Сумма рассчитана без учета средств, размещенных на эскроу-счетах.

При этом в годовом выражении этот показатель вырос на 16,5%, сообщает Отделение — Национальный банк по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

На вклады в национальной валюте приходится около 90% всех средств, привлеченных банками в Татарстане, или 700,7 млрд рублей. В начале года на их долю приходилось 91,6% средств (711,6 млрд рублей).

При этом объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 апреля текущего года составил 67,4 млрд рублей.