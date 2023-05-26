Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За I квартал объем средств граждан в банках Татарстана сократился почти на 0,7%
За I квартал 2023 года объем средств, которые граждане хранят в банках Татарстана, уменьшился почти на 0,7% — с 785,2 млрд рублей до 779,9 млрд. Сумма рассчитана без учета средств, размещенных на эскроу-счетах.
При этом в годовом выражении этот показатель вырос на 16,5%, сообщает Отделение — Национальный банк по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.
На вклады в национальной валюте приходится около 90% всех средств, привлеченных банками в Татарстане, или 700,7 млрд рублей. В начале года на их долю приходилось 91,6% средств (711,6 млрд рублей).
При этом объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 апреля текущего года составил 67,4 млрд рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»