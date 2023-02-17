Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Нацбанк: В татарстанских банках граждане хранят вклады на сумму более 785 млрд рублей
В банках Татарстана граждане хранят 785,2 млрд рублей, рост за год составил 13,9%. Данные на 1 января 2023 года приводит сегодня отделение Банка России — Национальный банк по РТ. Указанная сумма рассчитана без учета средств на эскроу-счетах.
В банке также уточнили, что на рублевые вклады приходится 90,6% всех средств, привлеченных банками в Татарстане, или 711,6 млрд рублей.
Объем средств депозитов юридических лиц за год вырос на 26,1% и превысил 719,5 млрд рублей. Средства на счетах индивидуальных предпринимателей увеличились на 26,6%, до 29,1 млрд рублей, тогда как на счетах организаций — на 61,6%, до 447,4 млрд рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»