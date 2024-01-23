За год зооботсад Казани пополнился более чем на 180 животных и птиц

За год зооботсад Казани пополнили более 180 новых животных и птиц. При этом лишь 27 из них прибыли из других городов, остальные 155 родились в учреждении, рассказали в мэрии столицы Татарстана.

Большую часть новорожденных 2023 года составили ягнята и козлята валлийской и бурской пород — 52 и 31 соответственно. Также родились пять даманов Брюса, четыре суриката, три дикобраза гребенчатых, два лемура катта и два оливковых агути. Появились на свет по одной мартышке Бразза и нильский личи. Пернатая часть зооботсада пополнилась на 30 волнистых попугаев, 10 цесарок, семь нильских гусей, шесть фазанов и одного белоголового сипа.

В 2023 году в Казань перевезены из других городов шипохвосты суданские и глазчатые, фазаны Свайно и Эллиота, вараны, огненные сцинки и агамы колонистов, гекконы листовидные и векоподвижные и азиатский слон.

Таким образом, по итогам 2023 года в зооботсаду представлено 126 видов млекопитающих, рептилий, птиц, амфибий и беспозвоночных. Помимо этого, на его территории произрастают 1006 видов растений.

А уже в 2024 году, как рассказывал «Татар-информ», в Казань привезли двух малых длиннохвостых шиншилл.