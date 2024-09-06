«За год в РФ не допустили 15 тонн наркотиков»: о чем говорили таможенники СНГ в Казани

Финансирование терроризма через незаконный оборот наркотиков, борьба с запрещенными веществами, особенности работы в период СВО и международное сотрудничество. Об этом сегодня с журналистами побеседовали заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Олег Губайдулин и заместитель Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Эдуард Данилович.

Олег Губайдулин Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Таможенники посетили столицу Татарстана для участия в 24-м заседании Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ.

«Мы встречаемся не первый раз и достаточно длительно работаем вместе. Основные направления нашей деятельности – борьба с правонарушениями в таможенной сфере. Совместно мы организуем работу по противодействию контрабанде топливно-энергетического комплекса, наркотиков, оружия, лесопродукции. Эта работа позволяет добиться хороших результатов в борьбе с контрабандным потоком. Таможенники разных стран совместно проводят учения, обмениваются опытом», – рассказал Олег Губайдулин.

Эдуард Данилович, прибывший из Беларуси, подчеркнул, что ежегодное заседание комитета в Казани дает уникальную возможность встретиться с коллегами из стран СНГ. В ходе этих встреч определяются направления будущего сотрудничества и происходит обмен мнениями.

«Ежегодно мы обсуждаем вопросы, в том числе, подходы к обучению наших должностных лиц. Хочу сказать слова благодарности нашим российским коллегам, которые имеют большой опыт в данном направлении. Также в этом году было организовано и проведено на татарстанской земле единоборство наших кинологов, где Республика Беларусь заняла почетное место. Эта площадка уникальна и поэтому мы каждый год ждем встречу со своими коллегами», - отметил он.

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Олег Губайдулин рассказал об особенностях работы в период проведения СВО.

«Одна из проблем – это перемещение и на территории Российской Федерации, и на территории новых регионов оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств. Это весь тот арсенал, который может быть использован для проведения боевых действий и терактов на территории нашей страны. Поэтому, учитывая отсутствие таможенной границы на том месте, где она проходила раньше, мы по-прежнему работаем с нашими коллегами-пограничниками», – рассказал Олег Губайдулин.

Российские таможенники используют около 25 инспекционно-досмотровых комплексов и технических средств таможенного контроля. Они стремятся пропускать весь товаропоток через эти устройства, чтобы эффективно выявлять контрабанду. По словам заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России, это является наиболее эффективной мерой. Он также отметил, что финансовая поддержка преступников часто осуществляется за счет оборота наркотиков.

«Мы обсуждали эту проблему на конференции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая проходит сегодня в Узбекистане. Подходы в нашей работе и там — одни и те же. Финансирование терроризма с помощью средств, вырученных от продажи наркотиков, эта проблема не только наша, эта проблема международная. Сегодня система, по моему мнению, выстроена достаточно эффективно», – рассказал Губайдулин.

Он также отметил, что поток контрабанды на территории России был бы гораздо больше, если бы не таможенные службы стран СНГ и Евразийского экономического союза.

Эдуард Данилович Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Республика Беларусь защищает Западные рубежи ЕС. За неполных восемь месяцев этого года уже выявлено порядка 1,3 тонны наркотических и психотропных веществ. В основном, это все объемы транзитного типа, попытки предпринимались для последующего перемещения на территорию России», – отметил Эдуард Данилович.

Таможенники уточнили, что психотропные вещества в основном доставляются из Европы, а наркотики растительного происхождения из стран африканского континента и Испании.

«Большое количество наркотиков проходит посредством международных почтовых отправлений. Но это не промышленный масштаб. Если говорить о значительных перемещениях, то они поступают из стран Латинской Америки, тот же самый кокаин. Также это северные маршруты – такие тяжелые наркотики, как героин, ну и новые психоактивные вещества, учитывая дешевизну, поступают с этого направления», – рассказал Олег Губайдулин.

Прекурсоры для изготовления наркотических средств, оборудование для лабораторий по изготовлению «белой смерти» тоже пытаются доставить на территорию России, подчеркнул он.

«В результате совместной работы стран БРИКС, на сегодняшний день у нас выявлено уже более 20 тонн запрещенных веществ, которые пытались доставить через границу. Это только прекурсоры, а если говорить о результатах Федеральной таможенной службы России, то это порядка 15 с лишним тонн с начала этого года. При этом, 2,6 тонны – это только кокаин. На территории нашей страны через территории дружественных нам государств идет, не побоюсь этого слова, “наркоэкспансия”, по-другому не назовешь. Ежегодно количество наркотиков, перемещаемых на территорию нашей страны, растет», – заключил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России.