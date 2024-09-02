«Понимает два языка и хочет победить»: как собаки таможни стран СНГ соревнуются в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Собаки рвутся в бой!»

Сегодня Казань приняла участников двенадцатых международных соревнований по многоборью среди кинологов и их собак. Участники и гости съехались со всей России, приехали из Беларуси, Азербайджана, Армении и Кыргызстана. Открытие было торжественным: теплые слова почетных гостей, русские и татарские народные песни и танцы.

Церемония открытия была недолгой – удерживать возбужденных собак становилось все труднее, поэтому с первым этапом соревнования затягивать не стали.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Уважаемые гости-участники соревнований, от имени Приволжского таможенного управления позвольте поздравить вас с предстоящим спортивным праздником», – сказал заместитель начальника Приволжского таможенного управления Александр Алексеичев.

Как выразился один из почетных гостей: «Собаки рвутся в бой!» И им, конечно, предоставили такую возможность.

« Мы боремся с общечеловеческим злом »

Первый этап заключался в поиске заменителя наркотиков, его спрятали в одном из чемоданов. А чемоданов, стоит отметить, было много, ими была заставлена часть целого футбольного поля.

«Нам очень приятно находиться на татарской земле, очень приятно, гостеприимно приняли. Нам нравится знакомиться с вашей культурой, и, конечно, очень рады этим соревнованиям. Главное, что в первую очередь это обмен опытом. Мы боремся с общечеловеческим злом – незаконным оборотом наркотиков, оружия, поэтому для нас важно плодотворно работать», – рассказал начальник Центра кинологического обеспечения Комитета государственных доходов Армении Карен Балаян.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Соревнования пройдут в три этапа в течение трех дней. Все собаки-участники соревнований специализируются на поиске наркотиков. Искать их они будут в багаже, в автомобиле и в помещении.

Первыми выполнять задание вышли кобель бельгийской овчарки по кличке Зевс и его хозяйка Надежда Васильева. Они приехали на соревнования из Москвы. Зевс справился отлично – с первой проходки нашел наркотики в чемодане.

«Условия на соревнованиях довольно суровые. Понятное дело, в реальной работе в аэропорту времени у нас гораздо больше против ограниченного получаса здесь. Сам багаж – настоящий мир. Куча запахов. Это бельгийская овчарка – малинуа. Мы не ограничиваемся одной породой, у нас есть и лабрадоры, и масса собак других пород», – рассказал начальник кинологического отдела таможни московского аэропорта «Шереметьево» Антон Муленовский.

Зевс – молодой, но уже очень успешный пес. Они с хозяйкой Надеждой показывают отличные результаты в работе, побеждают в различных конкурсах.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Собаки не употребляют наркотики»

Как поспешили заверить кинологи, вопреки слухам, собак никогда не подсаживают на наркотики. Специалисты берут их щенками и упорно работают с ними.

Причем работа с собаками проходит в игровой форме. Когда четвероногих служителей закона отбирают, обращают внимание на ряд основных критериев. Они должны быть добрыми – адекватно, по-доброму реагировать на незнакомых людей. Собака должна быть здоровой и игривой.

«Вся дрессировка строится на врожденном желании собаки играть. Когда они ищут что-то, то представляют любимую игрушку, с помощью которой ее дрессировали. Дрессировка одной собаки может занимать целый год. Наркотиками собак никто не кормит. Это бесполезно, у них не вырабатывается привыкания, зато вполне можно сильно испортить здоровье», – рассказал Антон Муленовский.

На вопрос, где находят служебных собак, эксперты ответили, что это может быть и собака от государства, и личный пес кинолога.

«Те, кто хочет достичь чего-то большего, покупают собак сами. У них разные породы, темпераменты. Но даже личные собаки кинологов получают пособие, как и другие кинологические собаки. Это проживание в комфортных вольерах рядом с лесом, хорошее питание, транспортировка, врачи», – рассказал Антон Муленовский.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Овчарка, которая знает два языка»

Следующая конкурсантка – Герда тоже отлично справилась с поставленной задачей.

«Я привезла Герду из Латвии, из города Резигна, где я проходила трехмесячное обучение. Как только Герду вывели, я поняла – это моя собака, и я ее забрала», – рассказала старший инспектор отдела кинологической подготовки Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики Наталья Гладкова.

Герда – тоже бельгийская овчарка, работает в кинологической службе уже полтора года. Она, по словам хозяйки, практически эталон собаки кинолога. Герда и Наталья все выходные проводят вместе. Два дня в неделю собака живет в доме, хотя ее вполне устраивает и роскошный вольер. Несмотря на мягкий характер, Герда довольно требовательная.

«Каждый раз, когда мы выходим, она проверяет, взяла ли я ее игрушки. В карманы лезет, в сумку. Было много чего смешного с ней – он игривая, умная. Иногда во время поиска любит ходить на задних лапах», – поделилась Наталья Гладкова.

Герда, по словам хозяйки, понимает два языка – немецкий и русский. Умеет выключать свет и сильно не озорничает. Вместе с хозяйкой они надеются на победу в этом конкурсе, и, глядя на их результаты, охотно в это веришь.