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За год в Татарстане задержали 45 участников организованных преступных группировок
За прошлый год в Татарстане задержано 45 членов ОПГ. Об этом на итоговой коллегии следственного управления СК России по РТ рассказал глава ведомства Валерий Липский.
«Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов не остались безнаказанными и предстали перед судом 45 членов организованных преступных групп, совершивших 101 преступление», – заявил Липский.
Глава ведомства добавил, что в Татарстане на стабильно высоком уровне остается раскрываемость убийств – раскрыто 97,7 процентов. Также раскрыто 100 процентов изнасилований. Кроме того, следователям республики удалось раскрыть 129 преступлений, которые в предыдущие годы раскрыть не удавалось.
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