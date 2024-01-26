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В Татарстане из общего количества убийств в 2023 году следователи раскрыли 97%
Раскрываемость убийств в Татарстане остается на высоком уровне. Об этом на итоговой коллегии следственного управления СК России по РТ рассказал глава ведомства Валерий Липский.
«В результате слаженного взаимодействия с органами дознания стабильно на высоком уровне остается раскрываемость убийств – 97,7 процента», – указал он.
Глава ведомства также отметил, что за прошлый год удалось раскрыть 129 преступлений, которые не удавалось раскрыть за прошлые годы.
Стоит отметить, что участие в итоговой коллегии ведомства принял и Раис Республики Рустам Минниханов.
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