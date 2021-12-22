За год в Татарстане в полтора раза выросло число мигрантов

За 2021 год в Татарстане число мигрантов выросло в полтора раза. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник управления по вопросам миграции МВД по РТ Артем Кузнецов.

«Для сравнения, в этом году мы зарегистрировали порядка 228 тысяч граждан, прибывших в республику, то в прошлом эта цифра составила 130 тысяч человек», – уточнил Кузнецов.

Большая часть иностранцев приезжают в республику для работы, их в Татарстане 57 тысяч. Следом идут иностранные студенты – 22 тысячи человек. Еще 3 тысячи человек приехали из-за рубежа, чтобы погостить в Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что для прибывающих для работы и учебы иностранцев вводятся новые правила въезда в Татарстан. С 29 декабря они должны будут проходить медицинское обследование и дактилоскопирование.