С 29 декабря въезжающие в РТ иностранцы будут проходить дактилоскопию и медобследование

С 29 декабря для иностранцев, въезжающих на территорию Татарстана, начнут действовать новые правила. Прибывающие иностранцы должны будут проходить дактилоскопирование и медицинское обследование. Об этом во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник управления по вопросам миграции МВД по РТ Артем Кузнецов.

«Это правило будет касаться тех иностранных граждан, которые въезжают на территорию республики более чем на 90 дней. Как правило, это те, кто приезжает сюда для учебы или работать», – уточнил Кузнецов.

Ранее эти правила въезда действовали только для тех, кто приезжал в республику для работы и получали патент.