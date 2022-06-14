За год в Татарстане установлено более 1,1 тыс. контейнерных площадок

За год в Татарстане было установлено более 1,1 тыс. контейнерных площадок, однако существующая в них потребность в разы выше. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила омбудсмен Татарстана, председатель Проектного офиса Центра управления регионом РТ Сария Сабурская.

«Приобретение емкостей, контейнеров и бункеров – серьезный вопрос, так как у регоператоров на это заложен всего лишь 1% необходимой валовой выручки от общей суммы. У управляющих компаний и местных бюджетов денег также, к сожалению, нет. Поэтому эта тема очень серьезная. Согласно типовым проектам контейнерных площадок, который разработал исполком Казани, стоимость одной площадки в 2021 году составляла от 200 тыс. до 1,2 млн рублей, а это достаточно серьезная сумма», – сказала она.

Согласно данным спикера, достаточно большую роль в решении этого вопроса играет программа «Наш двор», когда в ходе ремонта дворов приводят в порядок контейнерные площадки. Эта программа разработана до 2024 года. Сабурская добавила, что контейнерная площадка должна быть доступной, в хорошем состоянии, оснащенной контейнерами с крышками, чтобы не разлетался мусор.

О реализации «мусорной» реформы в Татарстане, строительстве контейнерных площадок, мусорных свалках и работе регорператоров читайте в большом материале «Татар-информа».