За год в РТ конкуренция в сфере искусства выросла до 23 резюме на вакансию

Несмотря на то, что в целом рынок труда Татарстана, как и России, испытывает дефицит кадров и людей в ближайшее время больше не станет, есть сферы с хорошей конкуренцией, с возможностью более тщательного отбора, выбора наиболее подходящих кандидатов. Об этом «Татар-информу» сообщила директор hh.ru ПФО Альбина Султанова.

«В области «Искусство, развлечения, масс-медиа», к которой относятся, например, журналисты и редакторы, наблюдается повышенная конкуренция среди соискателей. На одну вакансию работодателя приходится 23 резюме. По сравнению с прошлым годом количество кандидатов на рынке выросло: тогда на одну вакансию приходилось 18 резюме»,- рассказала Султанова.

Благоприятна ситуация также для работодателей, которые ищут сотрудников в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и среди «Высшего и среднего менеджмента». Здесь конкуренция для соискателей составляет 18 резюме на вакансию. Следует заметить, что с января 2023 года среди менеджмента конкуренция достигла наивысшего значения. Это говорит о том, что на рынке труда Татарстана увеличивается число руководителей, которые создают или обновляют свои резюме, то есть находятся либо в активном поиске работы, либо в поиске варианта получше.

Подробнее о ситуации на рынке труда, востребованных специальностях и зарплатах читайте в материале «Татар-информа»: «Топ-10 «дефицитных» сфер на рынке труда: за кем охотятся работодатели в Татарстане».