За год из-за ДТП на дорогах Татарстана погибли 175 диких животных

За прошлый год на дорогах Татарстана зафиксировано 158 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, в результате которых погибли 175 представителей фауны республики. Общий ущерб оценивается в 5 млн рублей. Такие данные привел сегодня на коллегии Государственного комитета РТ по биоресурсам руководитель ведомства Федор Батков.

«По инициативе Госкомитета РТ по биоресурсам при строительстве трассы М12 были учтены специальные переходы для диких животных. Это семь переходов тоннельного типа и три перехода в виде ландшафтных мостов. На сегодняшний день на дорогах республики установлено 260 дорожных знаков», — проинформировал он.

Для предотвращения ДТП с участием диких животных в республике устанавливаются специальные ограждения, препятствующие их выходу на дороги. Однако на участках автодороги Сорочьи Горы — Шали и трассы М7 «Волга» в Мамадышском районе ранее установленные ограждения были разобраны.

«Учитывая увеличение численности диких животных, рост интенсивности дорожного движения, а также тяжесть последствий ДТП, когда страдают люди, считаю необходимым данную работу выводить на более качественный уровень», — подчеркнул Батков.

В связи с этим докладчик призвал «Волго-Вятскуправтодор» восстановить ограждения на дорогах.

Стоит отметить, что число автомобильных аварий с участием диких животных в Татарстане за четыре предыдущих года выросло в три раза. В 2018 году на дорогах республики зафиксирована 51 авария с участием животных, в 2019-м их было уже 102. За 2020 год по республике случилось 129 ДТП с участием животных, а в 2021-м — 150. Чаще всего автомобилисты сбивают лосей, кабанов и косуль.