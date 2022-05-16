«Лосей привлекает свет фар»: в Татарстане растет число ДТП с участием животных

Число автомобильных аварий с участием диких животных в Татарстане за 4 года выросло в три раза. Почему лоси и косули выбегают на автодороги, где чаще случаются происшествия и какой ущерб приходится возмещать виновникам аварий – в материале «Татар-информа».

За 2020 год в Татарстане произошло 129 ДТП с участием животных, а в 2021 году – 150 Фото: minpriroda.cap.ru

Чаще сбивают лосей, косуль и кабанов

За прошлый год число ДТП с участием диких животных в Татарстане выросло на 20%. А в этом году произошло уже более 30 таких происшествий.

«В 2018 году на дорогах Татарстана зафиксирована 51 авария с участием животных, в 2019 году – уже 102. За 2020 год по республике произошло 129 ДТП с участием животных, а в 2021 году – 150. Случаи наездов на птиц не фиксируются», – сообщила сотрудник отдела надзора Госкомитета РТ по биоресурсам Наталья Исмагилова.

Рост числа аварий объясняется тем, что в последние годы фиксируются случаи, когда виновник происшествия не был установлен. Кроме того, в республике развивается дорожная сеть и растет число автовладельцев.

Как выяснилось, чаще на дорогах республики в результате ДТП гибнут лоси. Весной и осенью наблюдается рост числа таких аварий. В регионе бывали случаи, когда сбивали лисиц, зайцев, куропаток. Но они происходят не часто. В прошлом году было два ДТП с участием маралов. За каждое сбитое животное с водителей автомобилей взыскивается ущерб, причиненный охотничьим ресурсам.

«Чаще всего сбивают лося, кабана, косулю. Стоимость сбитой косули или лося – 80 тыс. рублей, марала – 70 тыс., кабана – 30 тыс. рублей», – отметила Наталья Исмагилова.

Наибольшее число ДТП с участием животных фиксируется в Пестречинском, Альметьевском (где проходит трасса М7), Мензелинском и Лаишевском районах, в лесных массивах. Основная часть таких аварий происходит в темное время суток.

«Рост числа ДТП с участием животных также связан с увеличением количества особей животных. Кроме того, водители не выбирают скоростной режим. Советую автомобилистам смотреть на дорожные знаки, соблюдать скоростной режим и быть бдительными. Новые дороги оборудуют специальным ограждением, но пока таких дорог мало», – отметила представитель Госкомитета РТ по биоресурсам.

Если случается ДТП с лосем, то машина зачастую не способна дальше перемешаться, водители вызывают наряд ГИБДД. С водителей взыскивается через ОСАГО ущерб Фото: ГИБДД по РТ

Лоси перебегают дороги при свете фар

Начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков пояснил, что дорожные аварии с участием крупных животных часто фиксируются, но большая доля происшествий, в результате которых страдают и гибнут мелкие животные, не попадает в общую статистику.

«Если случается ДТП с лосем, то машина зачастую не способна дальше перемешаться, водители вызывают наряд ГИБДД. С водителей взыскивается через ОСАГО ущерб, нанесенный животному миру. Если автомобилисты сбивают зайца или лисицу, то даже не останавливаются. Чаще такие ДТП происходят с легковыми автомобилями», – сказал он.

Почему в ДТП часто попадают лоси? Во-первых, в регионе постоянно развивается дорожная сеть. Кроме того, в период осенней и весенней миграции животные передвигаются в поисках корма.

«Они переходят с зимней стации на летнюю. Летом им нужен более разнообразный корм, травянистые растения, и они начинают перемещаться», – пояснил Чиспияков.

Аварии с лосями происходят в ночное время, когда у водителей включены фары. Со слов эксперта, почему-то лосей привлекает этот свет, на который они резко выбегают, а водители, передвигающиеся на авто на повышенной скорости, не успевают затормозить.

«Лось старается перебежать дорогу при свете фар, почему – не известно. Почему-то они не убегают, а наоборот, летят под колеса», – добавил Чиспияков.

Ринат Чиспияков: «Для предотвращения столкновения автомобиля с животными можно установить специальные датчики, это распространено за рубежом» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

К Деревне Универсиады лосей приводит «лесной коридор»

В этом году недавно – 11 мая на проспекте Победы, неподалеку от Деревни Универсиады в Казани ранним утром водитель на автомобиле Ford сбил лосенка. Семейство лосей появилось на дороге неожиданно. Лосиха успела увернуться и убежать, а вот ее полуторагодовалому детенышу не повезло. От удара он получил множественные переломы и погиб. Оказывается, на окраину города дикие животные забредают периодически.

«Осенью там бегал лось. Мы его отлавливали, но делать это было очень сложно. Ведь он мог испугаться и убежать, тоже попасть под машину. Это было напротив Академии тенниса, на небольшом уцелевшем кусочке леса. Отловить животное удалось сотруднику Высокогорского района, он сумел его обездвижить, и мы вывезли лося на территорию заказника», – рассказал Ринат Чиспияков.

Спикер пояснил, что животные попадают в эту часть города через «лесной коридор».

«Там есть один полигон, который уходит в сторону Дубравной, но нужно перейти дорогу. Разные случаи бывали в городе. Лет десять назад на ул. Космонавтов появился лось. Отлавливали мы как-то кабана у бывшего парка “Кырлай”. Наш специалист два дня его там караулил», – продолжил собеседник.

Кроме того, как-то раз забрела косуля в Соловьиную рощу на Сафиуллина, неоднократно забегали на городскую территорию зайцы и лисы. Дикие животные выбегают на проезжую часть неожиданно. Что же делать водителям, чтобы избежать аварии?

«Нужно максимально снизить скорость и быть предельно внимательными. Для предотвращения столкновения автомобиля с животными можно установить специальные датчики, это распространено за рубежом», – посоветовал начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам.

По его словам, в местах появления диких животных в Татарстане установлены специальные дорожные знаки, предупреждающие о необходимости снизить скорость.

Для снижения числа ДТП с дикими животными в Татарстане хотели внедрить акустико-оптическую систему «Экотор». Но, скорее всего, проект не будет реализован Фото: ojm.tatarstan.ru

На отпугивающую систему не хватило финансирования

Для снижения числа ДТП с дикими животными в Татарстане хотели внедрить акустико-оптическую систему «Экотор». Об этом сообщил в марте этого года председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков на итоговом заседании коллегии ведомства.

«С ростом численности животных и увеличением антропогенной нагрузки число ДТП с участием диких животных возросло на 20% по сравнению с прошлым годом. К решению данной проблемы мы подходим комплексно. Наряду с установкой дорожных знаков, ограждений и строительством экодуков (мосты или тоннели для перехода животных через дороги, — прим. Т-и) предлагаем предусмотреть альтернативные меры», – сказал тогда он.

Речь велась о внедрении инновационной технологии, которая включает блок видеоконтроля и распознавания и блок дальнего акустического обнаружения на большой по масштабу территории, анализирует полученные данные и при необходимости включает сигналы отпугивания диких животных. Однако проект, скорее всего, не будет реализован.

«Это очень дорогой проект, нужно ставить станции на каждом переходе. Следует искать более доступные и действенные решения. Можно поставить что-то вроде специального регистратора в машину тем, кто постоянно выезжает за город», – отметил Чиспияков.

Федор Батков: «С ростом численности животных и увеличением антропогенной нагрузки число ДТП с участием диких животных [в 2021 году] возросло на 20% по сравнению с прошлым годом» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Марий Эл под колеса попали самка рыси и глухарка

ДТП с участием диких животных, конечно же, случаются не только в Татарстане. Такие случаи часто фиксируют и в соседней Республике Марий Эл.

Согласно данным старшего научного сотрудника заповедника Большая Кокшага Геннадия Богданова, за 2021 год в республике было зарегистрировано 87 происшествий, из них 38 наездов на лосей, 7 наездов на кабана и 1 – на медведя. За январь – апрель 2022 года произошло 19 ДТП с участием животных. За последний месяц на дорогах республики зафиксировано 6 наездов на лосей, собак и рысь.

«10 апреля на Кокшайском тракте между поселком Студенка и поворотом на озеро Шап под колеса автомашины попала молодая самка рыси. Животное спасти не удалось. Многих сбитых животных так и никто не регистрирует, так как иногда автомобили не получают повреждений», – написал он в соцсети.

Сотрудник заповедника добирается на работу пешком и часто видит последствия таких аварий. С его слов, сейчас перед Старожильском ремонтируют трассу, водители долго стоят на светофоре, а потом, превышая скорость, пытаются нагнать упущенное время.

«Утром здесь сбили глухарку. Она вышла на обочину за гастролитами (камушками), которые нужны растительноядным птицам для перетирания грубой пищи, и ей не повезло. Остались от птицы только разбросанные по обочине дороги перья и темное пятно на асфальте. У глухарки явно осталась где-то недалеко кладка яиц, из которых теперь никто не появится», – посетовал биолог.

«Если сбит один шмель весной, то нет одного гнезда с сотнями особей приплода» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дачники на автомобилях давят серых жаб, ящериц и змей

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» эксперт из Марий Эл рассказал о множестве неприятных случаев на автодорогах, которые остаются за кадром. Он пояснил, почему в ДТП гибнут птицы.

«Насекомоядные птицы, особенно в период кормления, начинают подбирать сбитых насекомых и тоже попадаются под машину, и так с крупными зерноядными. Часто попадают ночью козодои, иногда летучие мыши. За день асфальт прогревается, и тепло отдает ночью. Насекомые летят на это тепло. В иной год я находил на трассах до двух-трех сов – длиннохвостых неясытей», – сообщил он.

Эксперт проинформировал, что весной автомобили сбивают шмелей. А они самые лучшие опылители цветков, особенно бобовых.

«Весенние шмели – это все оплодотворенные с прошлого года самки. Самцов весной нет. Если сбит один шмель весной, то нет одного гнезда с сотнями особей приплода», – добавил Богданов.

Спикер также отметил, что на автомобильных дорогах гибнет много бабочек, часто редких и охраняемых, особенно в год их популяционной волны.

«Лет массовый у них раз в 12 примерно лет, и вдоль трассы лежат на километровом участке до 1000 особей», – отметил сотрудник заповедника.

Будьте внимательны и не летите с высокой скоростью по трассам, особенно где есть повороты, подъемы и спуски Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам собеседника, особенно плохо, когда люди ездят по лесным дорогам с большой скоростью. Дороги извилистые, что за поворотом – никто не знает. Лихачи на авто по дороге на дачи сбивают зайцев, давят в большом количестве змей и ящериц.

«Очень жалко, когда давят серых жабят. В конце июня они выходят из водоемов и устремляются в лес, часто через дороги, и их бывают десятки-сотни тысяч, за два-четыре дня переходящих дорогу», – сказал эксперт.

Старший научный сотрудник заповедника Большая Кокшага обратил внимание на то, что в весеннее время трассы и дороги переходят животные с молодняком и птицы с птенцами.

«Пожалейте их, себя, своих близких, машину, будьте внимательны и не летите с высокой скоростью по трассам, особенно где есть повороты, подъемы и спуски. Не забывайте, что у животных нет ни габаритных огней, ни светоотражающих полос на теле. Наезд на животного – это не только их смерть, но и ремонт машины, и собственное лечение, и большой штраф за гибель животного», – заключил Геннадий Богданов, обращаясь к водителям автомобилей.