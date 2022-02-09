За год в Пестречинский район Татарстана приехали работать пять врачей

В 2021 году в Пестречинский район Татарстана приехали работать пять врачей — специалисты различного профиля. Об итогах прошлого года и планах на 2022-й поделился главный врач Пестречинской центральной районной больницы Марат Валеев на районной планерке.

По его словам, привлечение новых специалистов позволило укомплектовать кадрами педиатрическое отделение, приемный покой, отделение лучевой диагностики и поликлинику больницы. В два ФАПа также удалось привлечь средний медицинский персонал, два фельдшера пришли работать в скорую медицинскую помощь.

Почти 4 тыс. человек прошли диспансеризацию. По национальному проекту «Демография» в 2021 году на диспансеризацию, профосмотры и иммунизацию в больницы были доставлены 1724 человека в возрасте старше 65 лет.

«В текущем году мы планируем обеспечить доступной медицинской помощью жителей Куюков. Задача — построить там новую поликлинику. Нашей больнице очень нужны компьютерный томограф, лапароскопическое оборудование для проведения малоинвазивных операций и новый флюорограф. Думаю, совместными усилиями мы сможем решить эти вопросы», — поделился планами главврач Пестречинской больницы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по нацпроекту «Демография» в больницы Татарстана за прошлый год доставлены более 54 тыс. пожилых сельчан. В 2019 году в медицинские организации из сельской местности было доставлено 36,6 тыс. человек, в 2020 году — 45,3 тыс. В планах на этот год увеличить цифру до 60 тыс. человек.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».