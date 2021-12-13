По нацпроекту «Демография» в больницы РТ за год доставлены более 54 тыс. пожилых сельчан

Благодаря реализации нацпроекта «Демография» в этом году в медицинские организации Татарстана доставлены 56,4 тыс. пожилых людей и инвалидов, в том числе более 37 тыс. человек на диспансеризацию и профилактические осмотры. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«С 2019 года в Республике Татарстан в рамках реализации федерального проекта „Старшее поколение“ национального проекта „Демография“ реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами <...> Межведомственное взаимодействие учреждений социального обслуживания и медицинских организаций предусмотрено также в рамах реализации мероприятия по доставке в медицинские организации людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности», — сказано в сообщении.

В 2019 году в медицинские организации из сельской местности было доставлено 36,6 тыс. человек, в 2020 году – 45,3 тыс. пожилых сельских жителей. В планах на этот год увеличить цифру до 60 тыс. человек.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».