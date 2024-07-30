За год в Казани число ДТП снизилось на 11%

С января текущего года в Казани произошло 553 дорожно-транспортных происшествия, что на 11% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил замначальника отдела Госавтоинспекции УМВД Казани Артур Газизов.

По данным ведомства, в результате ДТП на дорогах столицы Татарстана погибли 16 человек, еще 662 получили ранения.

«Несмотря на предпринимаемые меры, тяжесть последствий остается на достаточно высоком уровне. При этом в городе за последние 10 лет число погибших из года в год снижалось», – сообщил Газизов.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Главными причинами смертельных аварий на дорогах являются выезд на встречную полосу, превышение скорости, пренебрежение ремнями безопасности, управление транспортным средством в усталом состоянии или в состоянии алкогольного опьянения.

Наиболее серьезными последствиями отличаются аварии, связанные с лобовым столкновением автомобилей. В результате нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на встречную полосу, произошло 21 ДТП, в которых один человек погиб и 35 получили ранения. В качестве примера представитель ведомства привел трагическое происшествие, произошедшее в конце июня в центре Казани. Водитель автомобиля Porsche выехал на встречную полосу движения, столкнувшись с автомобилем «Лада Гранта». В результате аварии 39-летний водитель «Лады» скончался на месте.