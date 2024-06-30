Стали известны подробности смертельного ДТП с Porsche в Казани

Смертельное ДТП у ТЦ «Корстон» в Казани произошло из-за того, что Porsche вылетел на встречку. Об этом рассказал командир первой роты первого батальона полка ДПС Казани Инсаф Ибрагимов.

«33-летний водитель Porsche выехал на встречную сторону движения, совершив столкновение с "Ладой Грантой". От полученных травм 39-летний водитель "Лады" скончался на месте», – рассказал Инсаф Ибрагимов.

ДТП произошло сегодня вечером на улице Карла Маркса. От удара оба автомобиля влетели в ограждение. 39-летний мужчина, находившийся за рулем отечественного авто, погиб. Водителя Porsche увезли медики скорой помощи.

Очевидцы аварии рассказали «Татар-информу», что видели, как Porsche перед столкновением устроил гонку с мотоциклистом. Так ли это было на самом деле, предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.