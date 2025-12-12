В Госсовет РТ в этом году внесено около сотни республиканских законопроектов

В этом году в Государственный Совет РТ было внесено на рассмотрение около сотни республиканских законопроектов. На сегодня принято 82 закона, в том числе 11 базовых. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании Высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан – Новый век».

«Принято также 20 законов, которые можно отнести к общественно значимым. Они касаются установления порядка обеспечения жилыми помещениями реабилитированных граждан, изменения порядка обеспечения лекарствами отдельных категорий детей; предоставления гражданам, имеющих трех и более детей, денежных выплат взамен земельного участка; увеличения пороговой величины среднемесячного дохода ветерана труда и так далее», – рассказал председатель Высшего совета «ТНВ».

Он подчеркнул, что «голос Татарстана слышат на федеральном уровне». В рамках реформы местного самоуправления Госсовет РТ внес поправки к федеральному законопроекту, включая предложение о предоставлении регионам права самостоятельно определять модель местного самоуправления. Предложения татарстанских депутатов были поддержаны в федеральном законодательстве.

«26 субъектов Российской Федерации направили в адрес Госсовета республики слова поддержки за такую принципиальную позицию. Таким образом, в Татарстане сохранили действующую двухуровневую систему, которая еще раз показала свою жизнестойкость в ходе прошедших в этом году выборов», – отметил спикер парламента.

Мухаметшин напомнил, что принят бюджет Татарстана на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Он охарактеризовал принятый бюджет как «оптимальный, сохраняющий высокую программную ориентированность, опирающийся на реальные возможности экономики».

Председатель Госсовета также напомнил, что в этом году отмечается 30-летие деятельности парламента республики. «Это знаковое событие неразрывно связано с развитием современного республиканского законодательства, обеспечением социально-политической стабильности, гражданского мира и межнационального согласия», – заключил он.