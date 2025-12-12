Фарид Мухаметшин: «Ставим задачу – сохранить инициативное депутатство в Госдуме»

Республиканское общественное движение «Татарстан – Новый век» подвело итоги своей работы в этом году. Одно из важных достижений – им удалось увеличить свое представительство в депутатском корпусе. Какие задачи предстоит решать в 2026 году, активисты обсудили на заседании Высшего совета «ТНВ». Подробнее – в материале «Татар-информа».





Республиканское общественное движение «Татарстан – Новый век» подвело итоги своей работы в этом году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Конституция выступает ключевой опорой для государства при преодолении внешних вызовов»

Открывая заседание, Председатель Госсовета РТ и Высшего совета «ТНВ» Фарид Мухаметшин поздравил его участников с Днем Конституции России.

«Российская Конституция – это высший нормативно-правовой акт нашей страны, определяющий основы для развития всей правовой системы. Обновленная Конституция выступает ключевой опорой для государства при преодолении внешних вызовов, обеспечивает дальнейшее укрепление России, служит повышением качества жизни населения», – сказал он.

По словам спикера парламента, сейчас Россия переживает «ответственное время». Этот этап в истории страны он назвал судьбоносным.

«Многонациональный народ России продолжает защищать суверенитет и безопасность своей Родины, выполняя задачи специальной военной операции. В ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в благодарность ветеранам и, признавая подвиг участников специальной военной операции, 2025-й объявлен Годом защитника Отечества», – подчеркнул он.

Мухаметшин добавил, что татарстанцы продолжают оказывать поддержку участникам СВО и их семьям. В частности, организованы сбор и отправка гуманитарных грузов – материально-технических средств, маскировочных сетей и стройматериалов, продуктов питания, медикаментов.

Фарид Мухаметшин: «Татарстан, несмотря на беспрецедентные санкции в отношении России, демонстрирует устойчивый экономический рост» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Достичь таких результатов было бы невозможно без доверия и поддержки граждан»

Татарстан, несмотря на беспрецедентные санкции в отношении России, демонстрирует устойчивый экономический рост, заявил Мухаметшин.

Валовой региональный продукт Татарстана превысил 5 трлн рублей. Республика занимает второе место среди регионов России по объему выполненных строительных работ, пятое – по вводу жилья, третье – по производству сельскохозяйственной продукции, подчеркнул он.

«Татарстан полностью обеспечен основными видами сельскохозяйственной продукции. Кроме того, наша республика занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. За последние годы в экономику и социальную сферу республики направлено 4,8 трлн рублей инвестиций, что заметно повысило макроэкономическую стабильность в регионе», – заметил Председатель Госсовета.

Он напомнил, что высокую оценку успехам в экономике Татарстана дал Президент РФ Владимир Путин. «Он отметил, что республика на протяжении многих лет демонстрирует очень хороший темп роста регионального валового продукта, темпы развития экономики. Достичь таких результатов было бы невозможно без доверия и поддержки наших граждан», – сказал спикер парламента.

«Татарстан полностью обеспечен основными видами сельскохозяйственной продукции. Кроме того, наша республика занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С ростом политического веса возрастает ответственность перед избирателями»

Доверие к власти татарстанцы продемонстрировали во время избирательной кампании этого года, которая прошла в республике на высоком организационном уровне, заявил Мухаметшин.

«В условиях честной, открытой, конкурентной борьбы Раисом Татарстана избран признанный авторитетный лидер – Рустам Минниханов. По итогам массовой избирательной кампании обновлены представительные органы всех муниципальных образований», – отметил он.

По словам Председателя Госсовета, от движения «Татарстан – Новый век» избрано 159 депутатов. «На прошлых выборах – 149, на позапрошлых – 117. Значит, к нам стало больше доверия от избирателей. Ваша работа непосредственно на местах как раз говорит об этом. Депутатами представительных органов республики стали 163 активиста движения «ТНВ». Можно считать, что политическое представительство движения «ТНВ» на муниципальном уровне заметно усилилось», – констатировал он.

Мухаметшин добавил, что в Зеленодольском и Сармановском районных советах образованы депутатские группы «ТНВ».

«При этом, безусловно, нам еще есть над чем в этом плане работать. Сегодня движение «ТНВ» – ответственная и авторитетная организация с 26-летним стажем деятельности. В ее рядах свыше 100 тыс. татарстанцев. Но необходимо проработать вопрос о расширении представительства депутатских групп «ТНВ» в районных советах», – подчеркнул он.

Председатель Госсовета добавил, что с «ростом политического веса возрастает ответственность перед избирателями». «Разумеется, крайне важно оправдать доверие жителей городов и районов, выстраивать работу так, чтобы она соответствовала их ожиданиям», – сказал он.

«В предстоящий период важно нарастить усилия по всем основным направлениям деятельности, мобилизовать имеющиеся в нашем распоряжении интеллектуальные, творческие и кадровые ресурсы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Необходимые подпитки от муниципальных коллег республиканские законодатели получают очень мало»

Работа в масштабах республики проводится значительная, но останавливаться на достигнутом нельзя, отметил Мухаметшин, завершая свое выступление.

«В предстоящий период важно нарастить усилия по всем основным направлениям деятельности, мобилизовать имеющиеся в нашем распоряжении интеллектуальные, творческие и кадровые ресурсы», – убежден он.

По мнению спикера парламента, депутатские объединения должны стать «ведущими центрами нормотворческой активности».

«Наиболее важные и актуальные вопросы нужно пропускать именно через местные дискуссионные площадки. Пока, к сожалению, необходимые подпитки от муниципальных коллег республиканские законодатели получают очень и очень мало», – заметил председатель Высшего совета «ТНВ».

Мухаметшин попросил активнее вносить предложения, которые можно было бы рассмотреть в виде закона или постановления. «Мы обязательно будем думать, как их реализовать во имя наших граждан», – заверил он.

Председатель Госсовета попросил в Год воинской и трудовой доблести особое внимание уделять участникам специальной военной операции и их семьям, а также ветеранам Великой Отечественной войны Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Следует в постоянном режиме вести работу с населением республики»

В следующем году состоятся выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва.

«Ставим задачу – сохранить многочисленное инициативное депутатство в нижней палате Федерального Собрания России. Все это нужно для того, чтобы, консолидировав, объединив усилия, продолжить решать задачи по отстаиванию интересов татарстанцев и конструктивному взаимодействию с федеральными органами власти», – заявил Мухаметшин.

По его словам, необходимо также усилить взаимодействие с главами муниципальных районов, исполкомов по реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных районов РТ, а также по задачам, поставленным Раисом РТ в послании парламенту.

Мухаметшин добавил, что в Татарстане 2026-й объявлен Годом воинской и трудовой доблести. «Как известно, образован соответствующий оргкомитет. Следует продумать формат участия членов движения «ТНВ» в мероприятиях этого года», – продолжил он.

Председатель Госсовета попросил в Год воинской и трудовой доблести особое внимание уделять участникам специальной военной операции и их семьям, а также ветеранам Великой Отечественной войны.

«Вопросы по реабилитации, трудоустройству должны находиться в фокусе особого внимания нашего движения. Следует в постоянном режиме вести работу с населением республики, обращениями граждан, оказывать помощь в решении конкретных проблем. Депутаты местных советов от движения «ТНВ» в тесном контакте с татарстанским отделением «Единой России» должны анализировать поступающие жалобы, их количество и тематику», – подчеркнул он.