За год объемы промпроизводства в Татарстане выросли на 0,5%

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В феврале объемы промышленного производства в Татарстане оказались на 0,5% выше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом с января 2024-го индекс промпроизводства снизился на 3,8%, следует из данных Татарстанстата.

Наиболее заметный рост, на 5,6% год к году, продемонстрировал энергетический сектор. В частности, генерация электроэнергии увеличилась на 16,4% по сравнению с февралем прошлого года, выработка пара и горячей воды — на 4,2% (что может быть связано в том числе с сильными зимними морозами — прим. Т-и).

Обрабатывающие производства нарастили объемы выпуска продукции на 4,4% в годовом выражении. Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, показали рост на 1,0%.

При этом добыча полезных ископаемых в Татарстане снизилась на 5,9% год к году (публикация данных о динамике добычи нефти и газа приостановлена в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 апреля 2023 г. №1074-р, напоминает Татарстанстат).

В целом по стране, согласно данным Росстата, индекс промышленного производства в феврале вырос на 1,7% в месячном выражении и на 8,5% в годовом.

В частности, по РФ добыча полезных ископаемых увеличилась на 2,1%, обрабатывающие производства показали рост в 13,5%, а энергетический сектор вырос на 6,4%. Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, продемонстрировали рост в 6,0%.