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За год средняя зарплата в Татарстане выросла на 18,3 тыс. рублей
На фоне кадрового голода зарплаты в Татарстане продолжают расти в различных сферах. Средняя предлагаемая работодателями зарплата в сентябре составляет 65,7 тыс. рублей, что на 18,3 тыс. больше, чем в начале осени 2023 года.
«Судя по динамике предлагаемых зарплат, работодатели далеки от их сдерживания, в реальности мы видим тенденцию планомерного роста. Искусственное сдерживание зарплат в условиях рыночной экономики, свободного рынка труда и на фоне роста инфляции — абсолютно нереализуемый сценарий, который станет демотивирующим фактором для производительности сотрудников», – сообщила «Татар-информу» директор hh.ru ПФО Альбина Султанова.
Программисты по-прежнему остаются одними из самых высокооплачиваемых и востребованных специалистов в России. Динамика роста доходов в IT-сфере достаточно активная. Средняя зарплата программиста в Татарстане сейчас достигает 136 тыс. рублей, что на 13,5 тыс. больше, чем в начале этого года.
Подробнее о рынке труда и зарплатах в Татарстане читайте в материале «Татар-информа» - Погоня за рабочими и 8 айтишников на место: где предлагают высокую зарплату в Татарстане.
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